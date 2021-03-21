10 ЛЕТ
В ТОП ЛУЧШИХ
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ОБУЧИЛИ
PRO УРОВЕНЬ
С НУЛЯ
БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ
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комфортные условия оплаты для того,
чтобы вы освоили новую профессию
Опыт в бьюти-индустрии более 15 лет.
Преподавание макияжа более 10 лет.
Алина постоянно проходит повышение
на продвинутых курсах и МК по макияжу
у экспертов в данной области
Сотрудничество с медийными личностями:
• Жасмин
• Дакота
• Марк Тишман
• Елена Темникова
• Саша Савельева
• Ольга Орлова
• Карнелия Манго
• Влад Соколовский
• Юлия Паршута
• Анфиса Чехова
Сотрудничество на проектах для:
• Рождественские встречи Аллы Пугачевой
• Шоу Валентина Юдашкина
• Фабрика звезд 7 и 8
• Караван историй
• Cosmopolitan
• Лиза
• Glamour
Выпускница MOSMAKE
Алина координирует всю работу школы,
составляет и согласовывает программы обучения
Преподает в школе DEFIPARIS School
с 2010 года. Алина ведет:
• Авторский курс ADVANDCED / Сложные техники
Опыт в бьюти-индустрии более 11 лет.
Преподавание макияжа более 7 лет,
прически ведет последние 4 года.
Наталья постоянно проходит повышение
на продвинутых курсах и МК по макияжу
и прическам у экспертов в данной области
Сотрудничество с брендами:
• Pronovias
• Lacoste
• Tom Ford
• Lamoda
• Infanta rings
• Onoma
• Nestyodina
• Pudra.ru
• Hhlvk
• Magia di gamma
• Mixit
• Wildberries
Публикации в журналах:
• Счастливая свадьба
• iMute magazine
• Lusy’s
• Scorpio jin magazine
• Model’s top magazine
• Dreamingless
• White sposa
Наталья несколько лет является автором
экспертной колонки в журнале «Счастливая
свадьба».
Сотрудничает с топовыми свадебными агентствам: • Almost married agensy • Kate & leo • Time to love • Plombir wedding • Wed bureau
Работала с фотографами входящими в TOP 15 Weddina Awards: • Роман Иванов • Настя Николаева • Катя Романова
Выпускница MOSMAKE
Преподает в школе DEFIPARIS School
с 2013 года. Наталья ведет:
• BASIC PRO с нуля
• HAIR STYLING c нуля
• Авторские МК в рамках продвинутых
курсов CREATIVE & PHOTO & FASHION
и ADVANDCED
Опыт в бьюти-индустрии более 6 лет.
Начала карьеру в MAC Cosmetics где и
стала тренером бренда. В составе команды
лучших визажистов MAC Events Team
работала на съёмках обложек журналов
со звездами, на ежегодном конкурсе
Мисс Россия, на Неделях Мод
Mercedes Benz Fashion Week в Москве
Анет постоянно проходит повышение
на продвинутых курсах и МК по макияжу
и прическам у экспертов в данной области
Сотрудничество с брендами: • MIXIT • DECO (сеть магазинов Подружка) • Miami Tatoos • Аdidas • ВТБ • Wildberries • TikTok Публикации в журналах:
• Wedding • Lucysmagazine • Moevir • Paris • Hautepaunchmagazine • Liberty (обложки) • Volant • Solstice magazine • Adar magazine • Elegant magazine
В данный момент Анет работает в одной
команде с одним из лучших фэшн
фотографов Москвы Сергеем Гуниным
Выпускница DEFIPARIS School
Преподает в школе DEFIPARIS School
с 2018 года. Анет ведет:
• BASIC PRO с нуля
• Авторские МК в рамках продвинутого
курса CREATIVE & PHOTO & FASHION
• Курсы и индивидуальные уроки «Макияж
и прически для себя
Опыт в бьюти-индустрии более 11 лет.
Преподавания макияжа более 4 лет.
Является действующим фотографом
и стилистом-колористом по волосам
Алёна постоянно проходит повышение
на продвинутых курсах и МК по макияжу
и прическам у экспертов в данной области
Сотрудничество с дизайнерами одежды
и аксессуаров: • Collaboration Malva & Spark • Verdian clothes • Gvozdeva clothes & bags
• Skryabin bags • Blanc clothes
• Moon.underwear • Harrukii knitwear • Glow me • Miami tattoos • Sashaunisex_store • Raw_sweet
Работа с Московским музыкальным театром
им. Станиславского Немировича-Данченко • проект «Вокруг света» • cover for the music. “Rinkas” • cover fire the music “Malva”
Публикации в журналах:
• Flanelle magazine • LYUN’BW magazine • Vogue Italia (digital) • Marika magazine • ProSport magazine •Avantage magazine
Выпускница DEFIPARIS School
Преподает в школе DEFIPARIS School
с 2016 года. Алена ведет:
• BASIC PRO с нуля
• Курсы и индивидуальные уроки «Макияж
и прически для себя
Опыт в бьюти-индустрии более 6 лет.
Преподавание макияжа более 2-x лет
Надежда постоянно проходит повышение
на продвинутых курсах и МК по макияжу
и прическам у экспертов в данной области
Выпускница MOSMAKE и ICONFACE
Преподает в школе DEFIPARIS School
с 2019 года. Надежда ведет:
• BASIC PRO с нуля
• Курсы и индивидуальные уроки «Макияж
и прически для себя
Опыт в бьюти-индустрии более 6 лет.
Преподавание курсов по бровям 1,5 года
Ирина постоянно проходит повышение
на продвинутых курсах и МК по макияжу,
прическам и бровям у экспертов в данной области
Выпускница DEFIPARIS School
и по бровям HIGH BROW SCHOOL
Преподает в школе DEFIPARIS School 1,5 года
Ирина ведет:
• BROW EXPERT с нуля
• Ламинирование и ботокс бровей
Обучение у профессионалов – это лучшее, что можно вложить в себя. Профессионалы школы «Дефипариж» скул обучают макияжу, причёскам, стилю, бровям с 2010 года. За всё это время вошли в рейтинг 10 лучших школ макияжа в Москве. Учеба на визажиста в Москве — это серьезный шаг и программа обучения продумана до мельчайших деталей, чтобы каждая техника визажа была доступна даже для тех, кто ни разу не держал кисть в своих руках. «Дефипариж скул» создала множество курсов для тех, кто хочет повысить свою квалификацию и стать лучшим в своей сфере деятельности.
В каждом курсе по обучении визажу / макияжу будут открываться новые возможности. Учеба на визажиста структурирована как для новичков, так и для профи. Человек с любым уровнем знаний в сфере бьюти найдёт себе место.
Преподают курсы визажа и макияжа — одни из лучших тренеров Москвы, у которых имеется огромный опыт, не только в направлении, по которому ведётся обучении, но и в преподавании. Каждый тренер улучшает свои навыки и также обучается новому, чтобы знать все азы в своём деле.
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BASIC PRO / КУРС БАЗОВЫЙ ВИЗАЖИСТ Очень насыщенные курсы визажистов с нуля, где мы учим правильно подбирать и выполнять самые востребованные, клиентские макияжи, которые позволят вам сделать успешную карьеру и стать топовым мастером. ⠀⠀ HAIR STYLING / КУРС ПРИЧЁСОК В этом блоке мы учим делать 12 самых модных и востребованных сейчас причесок, прививаем навыки и […]
Обучение у профессионалов – это лучшее, что можно вложить в себя. Профессионалы школы Дефипариж скул обучают макияжу, причёскам, стилю, бровям с 2010 года. За всё это время вошли в рейтинг 10 лучших школ макияжа в Москве. Программа обучения продумана до мельчайших деталей, чтобы каждая техника визажа была доступна даже для тех, кто ни разу не […]