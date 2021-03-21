MOSCOW  MAKE-UP
DEFIPARIS SCHOOL
м. Ленинский пр-кт,
ул. Косыгина 5
+7 (903) 792 12 65
м. Ленинский пр-кт, ул. Косыгина 5

МАКИЯЖ ⋅ ПРИЧЁСКИ ⋅ БРОВИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОФФЛАЙН КУРСЫ

10 ЛЕТ

В ТОП ЛУЧШИХ

3 630

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PRO УРОВЕНЬ

С НУЛЯ

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Ответьте на 5 вопросов и мы подберем лучший курс
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АКЦИИ МЕСЯЦА

3 ПРОФЕССИИ В ОДНОМ КУРСЕ • МАКИЯЖ • ПРИЧЕСКИ • БРОВИ
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5 ДНЕВНЫЙ КУРС МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ
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ОТКРЫТЫЙ УРОК

chemy_nauchim
ХОТИТЕ ОКУНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ ШКОЛЫ ВИЗАЖА И МАКИЯЖА ИЗНУТРИ?
ПОСМОТРЕТЬ, КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯИ КАК БУДЕТ У ВАС?
ПОЗНАКОМИТЬСЯ И ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ?
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ В ВЫБОРЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВИЗАЖА В МОСКВЕ?
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КУРСЫ

МАКИЯЖ
КУРСЫ ПРИЧЁСКИ
КУРС БРОВИ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СЕБЯ
СОБЕРИ СВОЙ КУРС
БАЗОВЫЕ
ЭКСПРЕСС КУРС ВИЗАЖА / START BASIC
18 000 руб
БАЗОВЫЙ ВИЗАЖИСТ / BASIC PRO
30 000 руб
ПРОДВИНУТЫЕ
ПРОДВИНУТЫЙ БЛОК СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ / ADVANCED
20 000 руб
КУРС КРЕАТИВНОГО МАКИЯЖА / CREATIVE & PHOTO & FASHION
22 000 руб
МАСТЕР-КЛАССЫ
от 4 500 руб
ПРИЧЁСКИ

БАЗОВЫЙ БЛОК КУРСА ПРИЧЕСОК И УКЛАДОК / HAIR STYLING

15 000 руб
БРОВИ

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ШИКАРНЫЕ БРОВИ / BROW MASTER

15 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ЛАМИНИРОВАНИЕ И БОТОКС БРОВЕЙ

7 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: БРОВИСТ ЭКСПЕРТ / BROW EXPERT

22 000 руб
КУРСЫ ДЛЯ СЕБЯ
КУРСЫ ДЛЯ СЕБЯ / МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКИ
от 5 500 руб
МАКИЯЖ
КУРС ОБУЧЕНИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ / FOUNDATION PRO
50 000 руб
КУРС ОБУЧЕНИЯ: ТОП ВИЗАЖИСТ / TOP MAKE-UP ARTIST
52 000 руб
КУРС ОБУЧЕНИЯ: ТОП ВИЗАЖИСТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ / TOP FOUNDATION PRO
72 000 руб
КУРС ОБУЧЕНИЯ: СВАДЕБНЫЙ ВИЗАЖИСТ / WEDDING MAKE-UP ARTIST
50 000 руб
КУРС ОБУЧЕНИЯ: МАКИЯЖ + ПРИЧЁСКИ
ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ / BASIC PRO & HAIR STYLING
45 000 руб
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ / FOUNDATION PRO & HAIR STYLING
65 000 руб
ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ / TOP MAKE-UP ARTIST & HAIR STYLING
67 000 руб
ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ / TOP FOUNDATION PRO & HAIR STYLING
87 000 руб
СВАДЕБНЫЙ ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ / WEDDING MAKE-UP & HAIR STYLING
65 000 руб
КУРС ОБУЧЕНИЯ: МАКИЯЖ + БРОВИ

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ВИЗАЖИСТ-БРОВИСТ ЭКСПЕРТ/ BASIC PRO & BROW EXPERT

52 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ + БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

67 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ-БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

72 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ + БРОВИСТ-ЭКСПЕРТ

87 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ТОП ВИЗАЖИСТ-БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

74 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ + БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

89 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ТОП ВИЗАЖИСТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ + БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

94 000 руб

КУРС ОБУЧЕНИЯ: ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ + БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

109 000 руб

БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ

18 ОКТЯБРЯ
PRO КУРСЫ с нуля
ИНТЕНСИВ / День будни
⏰ 12.00 - 17.00
Форма обучения: PRO курсы в мини-группе
18 ОКТЯБРЯ
PRO КУРСЫ с нуля
БУДНИ ВЕЧЕР / Пн-ср-пят
⏰ 18.30 - 22.30
Форма обучения: PRO курсы в мини-группе
23 ОКТЯБРЯ
PRO КУРСЫ с нуля
ВЫХОДНЫЕ / День
⏰ 11.00 - 16.00
Форма обучения: PRO курсы в мини-группе
25 ОКТЯБРЯ
PRO КУРСЫ с нуля
ИНТЕНСИВ / День будни
⏰ 12.00 - 17.00
Форма обучения: PRO курсы в мини-группе
01 НОЯБРЯ
PRO КУРСЫ с нуля
ИНТЕНСИВ / День будни
⏰ 12.00 - 17.00
Форма обучения: PRO курсы в мини-группе
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НАША КОМАНДА

alina
АЛИНА ТАРАСОВА
Тренер
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

Опыт в бьюти-индустрии более 15 лет.

Преподавание макияжа более 10 лет.

Алина постоянно проходит повышение

на продвинутых курсах и МК по макияжу

у экспертов в данной области

 

Сотрудничество с медийными личностями:

 

• Жасмин

• Дакота

• Марк Тишман

• Елена Темникова

• Саша Савельева

• Ольга Орлова

• Карнелия Манго

• Влад Соколовский

• Юлия Паршута

• Анфиса Чехова

 

Сотрудничество на проектах для:

• Рождественские встречи Аллы Пугачевой

• Шоу Валентина Юдашкина

• Фабрика звезд 7 и 8

• Караван историй

• Cosmopolitan

• Лиза

• Glamour

Выпускница MOSMAKE

Алина координирует всю работу школы,

составляет и согласовывает программы обучения

Преподает в школе DEFIPARIS School

с 2010 года. Алина ведет:

• Авторский курс ADVANDCED / Сложные техники

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natalya
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА
Тренер
ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ

Опыт в бьюти-индустрии более 11 лет.

Преподавание макияжа более 7 лет,

прически ведет последние 4 года.

Наталья постоянно проходит повышение

на продвинутых курсах и МК по макияжу

и прическам у экспертов в данной области

 

Сотрудничество с брендами:

 

• Pronovias

• Lacoste

• Tom Ford

• Lamoda

• Infanta rings

• Onoma

• Nestyodina

• Pudra.ru

• Hhlvk

• Magia di gamma

• Mixit

• Wildberries

 

Публикации в журналах:

 

• Счастливая свадьба

• iMute magazine

• Lusy’s

• Scorpio jin magazine

• Model’s top magazine

• Dreamingless

• White sposa

Наталья несколько лет является автором

экспертной колонки в журнале «Счастливая

свадьба».

Сотрудничает с топовыми свадебными агентствам: • Almost married agensy • Kate & leo • Time to love • Plombir wedding • Wed bureau

 

Работала с фотографами входящими в TOP 15 Weddina Awards: • Роман Иванов • Настя Николаева • Катя Романова

Выпускница MOSMAKE

Преподает в школе DEFIPARIS School

с 2013 года. Наталья ведет:

• BASIC PRO с нуля

• HAIR STYLING c нуля

• Авторские МК в рамках продвинутых

курсов CREATIVE & PHOTO & FASHION

и ADVANDCED

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anet
АНЕТ АМАНКУЛОВА
Тренер
ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ

Опыт в бьюти-индустрии более 6 лет.

Начала карьеру в MAC Cosmetics где и

стала тренером бренда. В составе команды

лучших визажистов MAC Events Team

работала на съёмках обложек журналов

со звездами, на ежегодном конкурсе

Мисс Россия, на Неделях Мод

Mercedes Benz Fashion Week в Москве

Анет постоянно проходит повышение

на продвинутых курсах и МК по макияжу

и прическам у экспертов в данной области

 

Сотрудничество с брендами: • MIXIT • DECO (сеть магазинов Подружка) • Miami Tatoos • Аdidas • ВТБ • Wildberries • TikTok Публикации в журналах:

• Wedding • Lucysmagazine • Moevir • Paris • Hautepaunchmagazine • Liberty (обложки) • Volant • Solstice magazine • Adar magazine • Elegant magazine

 

В данный момент Анет работает в одной

команде с одним из лучших фэшн

фотографов Москвы Сергеем Гуниным

Выпускница DEFIPARIS School

Преподает в школе DEFIPARIS School

с 2018 года. Анет ведет:

• BASIC PRO с нуля

• Авторские МК в рамках продвинутого

курса CREATIVE & PHOTO & FASHION

• Курсы и индивидуальные уроки «Макияж

и прически для себя

Подробнее
alena
АЛЕНА РАДИНА
Тренер
ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ

Опыт в бьюти-индустрии более 11 лет.

Преподавания макияжа более 4 лет.

Является действующим фотографом

и стилистом-колористом по волосам

Алёна постоянно проходит повышение

на продвинутых курсах и МК по макияжу

и прическам у экспертов в данной области

 

Сотрудничество с дизайнерами одежды

и аксессуаров: • Collaboration Malva & Spark • Verdian clothes • Gvozdeva clothes & bags

• Skryabin bags • Blanc clothes

• Moon.underwear • Harrukii knitwear • Glow me • Miami tattoos • Sashaunisex_store • Raw_sweet

Работа с Московским музыкальным театром

им. Станиславского Немировича-Данченко • проект «Вокруг света» • cover for the music. “Rinkas” • cover fire the music “Malva”

 

Публикации в журналах:

 

• Flanelle magazine • LYUN’BW magazine • Vogue Italia (digital) • Marika magazine • ProSport magazine •Avantage magazine

Выпускница DEFIPARIS School

Преподает в школе DEFIPARIS School

с 2016 года. Алена ведет:

• BASIC PRO с нуля

• Курсы и индивидуальные уроки «Макияж

и прически для себя

Подробнее
nadya
НАДЕЖДА БАБАРИКО
Тренер
ТОП ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ

Опыт в бьюти-индустрии более 6 лет.

Преподавание макияжа более 2-x лет

Надежда постоянно проходит повышение

на продвинутых курсах и МК по макияжу

и прическам у экспертов в данной области

Выпускница MOSMAKE и ICONFACE

Преподает в школе DEFIPARIS School

с 2019 года. Надежда ведет:

• BASIC PRO с нуля

• Курсы и индивидуальные уроки «Макияж

и прически для себя

Подробнее
irina
ИРИНА ИЛЬЮХИНА
Тренер
ТОП ВИЗАЖИСТ-БРОВИСТ ЭКСПЕРТ

Опыт в бьюти-индустрии более 6 лет.

Преподавание курсов по бровям 1,5 года

Ирина постоянно проходит повышение

на продвинутых курсах и МК по макияжу,

прическам и бровям у экспертов в данной области

Выпускница DEFIPARIS School

и по бровям HIGH BROW SCHOOL

Преподает в школе DEFIPARIS School 1,5 года

Ирина ведет:

• BROW EXPERT с нуля

• Ламинирование и ботокс бровей

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Портфолио преподавателей

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ПОЧЕМУ МЫ?

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О НАС

КУРСЫ ВИЗАЖИСТА В МОСКВЕ С ДИПЛОМОМ

Обучение у профессионалов – это лучшее, что можно вложить в себя. Профессионалы школы «Дефипариж» скул обучают макияжу, причёскам, стилю, бровям с 2010 года. За всё это время вошли в рейтинг 10 лучших школ макияжа в Москве. Учеба на визажиста в Москве — это серьезный шаг и программа обучения продумана до мельчайших деталей, чтобы каждая техника визажа была доступна даже для тех, кто ни разу не держал кисть в своих руках. «Дефипариж скул» создала множество курсов для тех, кто хочет повысить свою квалификацию и стать лучшим в своей сфере деятельности.

В каждом курсе по обучении визажу / макияжу будут открываться новые возможности. Учеба на визажиста структурирована как для новичков, так и для профи. Человек с любым уровнем знаний в сфере бьюти найдёт себе место.

Преподают курсы визажа и макияжа — одни из лучших тренеров Москвы, у которых имеется огромный опыт, не только в направлении, по которому ведётся обучении, но и в преподавании. Каждый тренер улучшает свои навыки и также обучается новому, чтобы знать все азы в своём деле.

Курсы обучения макияжу в Москве

Так же вы всегда сможете улучшать свои навыки, проходя обучение и создавая фундамент в макияже и прическах. Каждый тренер определенно любит любопытных и сконцентрированных личностей, которые вкладывают в свое обучения душу и терпение. «Дефипариж скул» с радостью будет делиться своими навыками и знаниями с теми, кто хочет делать этот мир прекраснее, ведь всегда приятно смотреть на ухоженных дам. Такая школа подойдёт каждой уважающий себя девушки, которая хочет выглядеть превосходно и радовать своих клиентов, ведь всегда приятно смотреть на преображения и роскошный образ. После окончания курса выдаётся диплом, с которым сразу можно приступать к работе-мечты, с прохождением курса проигрыша не бывает. Звоните! Записывайтесь!

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БЛОГ ШКОЛЫ ДЕФИПАРИЖ

ОПИСАНИЕ PRO КУРСОВ

BASIC PRO / КУРС БАЗОВЫЙ ВИЗАЖИСТ Очень насыщенные курсы визажистов с нуля, где мы учим правильно подбирать и выполнять самые востребованные, клиентские макияжи, которые позволят вам сделать успешную карьеру и стать топовым мастером. ⠀⠀ HAIR STYLING / КУРС ПРИЧЁСОК В этом блоке мы учим делать 12 самых модных и востребованных сейчас причесок, прививаем навыки и […]

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Дефипариж скул

Обучение у профессионалов – это лучшее, что можно вложить в себя. Профессионалы школы Дефипариж скул обучают макияжу, причёскам, стилю, бровям с 2010 года. За всё это время вошли в рейтинг 10 лучших школ макияжа в Москве. Программа обучения продумана до мельчайших деталей, чтобы каждая техника визажа была доступна даже для тех, кто ни разу не […]

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м. Ленинский проспект, ул. Косыгина 5
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